Глава МО Литвы Каунас заявил, что США приостановили ротацию войск в Европе
Американские военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
Соединённые Штаты временно приостановили ротацию войск на европейском континенте. Причиной стал пересмотр Пентагоном планов размещения американских военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас, пишет Bloomberg.
По словам литовского министра, сейчас ротация остановлена для оценки изменений, связанных с выводом подразделений из Германии. Источники агентства допускают, что дальнейшие действия Вашингтона могут затронуть и Италию.
Отмена переброски коснулась более четырёх тысяч военнослужащих, которых планировалось отправить в Польшу на девять месяцев. При этом глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что сложившаяся ситуация напрямую не касается республики.
Напомним, 1 мая 2026 года Пентагон подтвердил решение о выводе американских военнослужащих из Германии в течение следующих шести-двенадцати месяцев. Изначально сообщалось о пяти тысячах человек, однако президент США Дональд Трамп заявил, что сокращение будет гораздо существеннее. Вывод войск с авиабазы Рамштайн нанесёт серьёзный ущерб местной экономике. Бургомистр расположенного рядом города Рамштайн-Мизенбах Ральф Хехлер назвал это катастрофой, пояснив, что вместе с военными уедут члены их семей — в общей сложности около 10–12 тысяч человек.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.