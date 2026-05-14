Глава МО Литвы Каунас заявил, что США приостановили ротацию войск в Европе

Соединённые Штаты временно приостановили ротацию войск на европейском континенте. Причиной стал пересмотр Пентагоном планов размещения американских военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас, пишет Bloomberg.

По словам литовского министра, сейчас ротация остановлена для оценки изменений, связанных с выводом подразделений из Германии. Источники агентства допускают, что дальнейшие действия Вашингтона могут затронуть и Италию.

Отмена переброски коснулась более четырёх тысяч военнослужащих, которых планировалось отправить в Польшу на девять месяцев. При этом глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что сложившаяся ситуация напрямую не касается республики.