В Германии заговорили о принудительном призыве из-за нехватки военных в Литве

Министр обороны Германии Борис Писториус допустил возможность принудительного призыва граждан для доукомплектования военной бригады в Литве. Своим мнением он поделился в интервью газете Bild.

По словам главы оборонного ведомства, на сегодняшний день бундесверу не хватает менее тысячи человек для полного формирования подразделения. При этом он отметил, что до сих пор основную часть личного состава удавалось без особых проблем набирать из числа добровольцев.

Писториус уточнил, что дефицит кадров ощущается прежде всего на позициях рядового состава и военных специалистов. Именно для закрытия этих вакансий в конечном счёте может потребоваться обращение к обязательной службе.

Напомним, что Бундесвер столкнулся с острой нехваткой желающих служить в танковой бригаде, развёртываемой в Литве. Министр обороны Германии Борис Писториус изначально рассчитывал укомплектовать соединение исключительно добровольцами. Однако расчёт не оправдался, и в военном ведомстве признали провал этой стратегии. Выяснилось, что слишком мало военнослужащих изъявили готовность отправиться в Прибалтику, при этом особенно заметен дефицит IT-специалистов.