Писториус: Бундесвер не будет сбивать БПЛА в Литве из-за сбоев в поставках ПВО

Военные ФРГ не будут использовать дробовики для уничтожения беспилотников в Литве. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Bild.

Журналисты издания отметили, что башенная система противовоздушной обороны Skyranger 30, разработанная компанией Rheinmetall Air Defence AG, поступит в Литву «слишком поздно». Интервьюер задал вопрос, будет ли бундесвер стрелять по беспилотникам из дробовиков.

«Это мы можем исключить», — ответил Писториус.

Глава Минобороны также заявил, что Германия закупает больше и более доступных систем для отражения дронов. По его словам, использовать дорогое лазерное оружие не всегда целесообразно, так как у бундесвера есть «очень хороший опыт применения дронов-сетеметателей».

А ранее Борис Писториус заявил, что Германия не считает нужным поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Он также затронул тему военной поддержки Украины в целом. По его словам, акцент постепенно смещается к долгосрочному обеспечению вооружениями, включая увеличение производства боеприпасов и развитие систем ПВО. В то же время он подчеркнул, что Киев остро нуждается в деньгах, как из кредитов ЕС, так и из нового банка поддержки. Речь идёт в общей сложности о 70 миллиардах евро.