«Мы не критикуем Киев»: Советник президента Литвы изложил пранкерам позицию по дронам ВСУ

Советник президента Литвы Гитанаса Науседы по нацбезопасности Дейвидас Матуленис в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом признал обеспокоенность Вильнюса инцидентами с украинскими БПЛА, но заявил, что страна избегает критики Киева.

Пранкеры представились секретарём СНБО Рустемом Умеровым. Матуленис отметил, что Литва поддерживает удары по «законным целям» в России, но опасается, что Москва может использовать нарушения границы для провокаций против Литвы.

«Мы стараемся избегать любой критики [Киева]. Мы пытаемся объяснить, что русские могут использовать это для дополнительных провокаций против нас», — сказал он.

В беседе Матуленис также упомянул, что Литва нуждается в помощи украинских экспертов для защиты от беспилотников и продолжает закупку низковысотных радаров.