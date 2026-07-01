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1 июля, 11:59

«Мы не критикуем Киев»: Советник президента Литвы изложил пранкерам позицию по дронам ВСУ

Советник Науседы пожаловался на дроны ВСУ в Литве в беседе с Вованом и Лексусом

Обложка © ТАСС / imago stock&amp;people

Обложка © ТАСС / imago stock&people

Советник президента Литвы Гитанаса Науседы по нацбезопасности Дейвидас Матуленис в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом признал обеспокоенность Вильнюса инцидентами с украинскими БПЛА, но заявил, что страна избегает критики Киева.

Пранкеры представились секретарём СНБО Рустемом Умеровым. Матуленис отметил, что Литва поддерживает удары по «законным целям» в России, но опасается, что Москва может использовать нарушения границы для провокаций против Литвы.

«Мы стараемся избегать любой критики [Киева]. Мы пытаемся объяснить, что русские могут использовать это для дополнительных провокаций против нас», — сказал он.

В беседе Матуленис также упомянул, что Литва нуждается в помощи украинских экспертов для защиты от беспилотников и продолжает закупку низковысотных радаров.

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Ранее Life.ru рассказывал, что президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не станет мириться с появлением беспилотников в своём небе и будет немедленно сбивать любые цели, нарушившие воздушное пространство страны. При этом литовские власти признают, что теперь населению придётся жить в новой реальности под угрозой со стороны Украины.

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Владимир Озеров
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