«Мы не критикуем Киев»: Советник президента Литвы изложил пранкерам позицию по дронам ВСУ
Советник Науседы пожаловался на дроны ВСУ в Литве в беседе с Вованом и Лексусом
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Советник президента Литвы Гитанаса Науседы по нацбезопасности Дейвидас Матуленис в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом признал обеспокоенность Вильнюса инцидентами с украинскими БПЛА, но заявил, что страна избегает критики Киева.
Пранкеры представились секретарём СНБО Рустемом Умеровым. Матуленис отметил, что Литва поддерживает удары по «законным целям» в России, но опасается, что Москва может использовать нарушения границы для провокаций против Литвы.
«Мы стараемся избегать любой критики [Киева]. Мы пытаемся объяснить, что русские могут использовать это для дополнительных провокаций против нас», — сказал он.
В беседе Матуленис также упомянул, что Литва нуждается в помощи украинских экспертов для защиты от беспилотников и продолжает закупку низковысотных радаров.
Ранее Life.ru рассказывал, что президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не станет мириться с появлением беспилотников в своём небе и будет немедленно сбивать любые цели, нарушившие воздушное пространство страны. При этом литовские власти признают, что теперь населению придётся жить в новой реальности под угрозой со стороны Украины.
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