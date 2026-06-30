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30 июня, 13:46

В Литве избрали самого молодого премьер-министра в истории страны

Сейм Литвы утвердил Миндаугаса Синкявичюса на пост нового премьер-министра

Миндаугас Синкявичюс. Обложка © ТАСС / Mindaugas Kulbis

Миндаугас Синкявичюс. Обложка © ТАСС / Mindaugas Kulbis

Литовский Сейм утвердил на пост премьер-министра Миндаугаса Синкявичюса, лидера Социал-демократической партии Литвы. Самого молодого премьер-министра в истории страны поддержали 80 депутатов, двое проголосовали против, 28 воздержались.

Таким образом, Синкявичюс стал третьим главой литовского правительства после выборов 2024 года. Новый премьер родился в 1984 году в городе Йонава, ему 42 года. Его отец в 2010-х годах занимал посты министра транспорта и экономики.

Синкявичюс учился в Вильнюсском университете и Университете Миколаса Ромериса, специализируясь в бизнес-администрировании и юриспруденции. Позже он получил степень магистра и доктора философии в Университете управления и экономики ISM, защитив диссертацию о потреблении алкоголя.

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Ранее сообщалось, что кабинет министров Литвы во главе с премьером Ингой Ругинене сложил полномочия на фоне острого коалиционного кризиса, вызванного исключением из правящей коалиции партии «Заря Немана» и заменой её на «Во имя Литвы». На пост премьер-министра выдвинут лидер социал-демократов Миндаугас Синкявичюс.

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Анастасия Никонорова
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