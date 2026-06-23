Кабинет министров Литвы объявил о сложении полномочий. Соответствующее решение было принято на очередном заседании, где глава правительства Инга Ругинене.

«Сегодня при принимаем решение об отставке», — заявила она, поблагодарив коллег за совместную деятельность.

На место руководителя исполнительной власти выдвинут лидер социал-демократической партии Миндаугас Синкявичюс. Ранее политик подтвердил готовность возглавить государственные структуры и сформировать новую команду управленцев.

Причиной смены курса стал острый коалиционный кризис, разгоревшийся в последний месяц. Правящая партия приняла решение исключить из коалиции политическую силу «Заря Немана», заменив её союзниками из организации «Во имя Литвы».

Эти перестановки неизбежно повлекли за собой трансформацию всего министерского состава. Для республики нынешняя кадровая ротация станет уже третьей за период, прошедший с осени 2024 года.

Сама Ругинене покидает свой пост меньше чем через 12 месяцев после назначения. Она возглавила кабинет в августе 2025 года, сменив на этой должности Гинтаутаса Палуцкаса, чья карьера также завершилась громким скандалом.

Ранее Кир Стармер официально объявил о решении покинуть пост премьер-министра Великобритании. Он родился 2 сентября 1962 года в Лондоне и является британским политиком и юристом. Стармер занимает пост премьер-министра Великобритании с 5 июля 2024 года, а также является лидером Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года.