В Литве назвали неизбежным введение всеобщего воинского призыва

В Литве может быть введён всеобщий воинский призыв для усиления безопасности страны. Такое заявление сделал главный кандидат на пост премьер-министра Миндаугас Синкявичюс.

По его словам, участие граждан в обороне государства может стать обязательным элементом системы безопасности. Он подчеркнул, что при более высокой готовности страна будет чувствовать себя спокойнее и увереннее.

«Всеобщий призыв — составляющий элемент безопасности страны. Почему его не может быть? Думаю, может», — приводит его слова Delfi.

Синкявичюс отметил, что пока преждевременно говорить о конкретных сроках и механизмах введения такой системы. Однако, по его оценке, Литва может прийти к необходимости всеобщего призыва уже в рамках текущего созыва парламента.

Он добавил, что реализация подобной инициативы потребует подготовки инфраструктуры и кадров, включая инструкторов, и это не только политический вопрос.

Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус столкнулся с трудностями при формировании бригады для размещения в Литве. Из-за нехватки добровольцев он не исключил возможность перехода к обязательному набору военнослужащих.