Американский журналист Кристофер Хелали назвал массированную атаку ВСУ на Краснодар очередным варварским терактом Киева. Свою оценку произошедшему он дал в комментарии РИА «Новости».

«Эта чудовищная и варварская атака — ещё один эпизод в длинном списке террористических злодеяний, совершённых украинским режимом», — заявил Хелали.

По мнению журналиста, гибель российских детей не получит широкого освещения в ведущих западных СМИ. Для объективного рассказа об атаке им пришлось бы признать ответственность западных стран, поставляющих Киеву вооружение, считает он.

Напомним, Краснодарский край подвергся массированному налёту беспилотников в ночь на 24 августа. Обломки одного из украинских БПЛА упали на частный детский центр круглосуточного пребывания в Краснодаре. Жертвами атаки стали трое подростков в возрасте 13, 15 и 16 лет. Ещё шесть несовершеннолетних с различными травмами доставили в больницы. В результате налёта также получили повреждения жилые и строящиеся дома, складские и другие гражданские объекты.