Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в целенаправленном терроре против детей после массированной атаки БПЛА на Краснодарский край. Она также раскритиковала международные организации, зарубежных правозащитников и СМИ за отсутствие реакции на убийство подростков.

Именно в таких ситуациях проявляется отношение Владимира Зеленского и его режима к детям в России, заявила Захарова. Дипломат подчеркнула, что заявления Киева о ценности детских жизней опровергаются последствиями украинских атак. Захарова напомнила и о других случаях гибели несовершеннолетних, заявив, что жертвами становились дети разных возрастов — от младенцев до студентов.

«Стыд и позор международным организациям, стыд и позор зарубежным правочеловеческим институтам, стыд и позор мировым СМИ, которые не видят детскую кровь на руках киевского режима!» — подчеркнула представитель МИД РФ.