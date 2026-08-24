«Детская кровь на руках»: Захарова сочла позором молчание мира о злодеянии ВСУ в Краснодаре
Захарова пристыдила мировое сообщество за молчание о гибели детей в Краснодаре
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в целенаправленном терроре против детей после массированной атаки БПЛА на Краснодарский край. Она также раскритиковала международные организации, зарубежных правозащитников и СМИ за отсутствие реакции на убийство подростков.
Именно в таких ситуациях проявляется отношение Владимира Зеленского и его режима к детям в России, заявила Захарова. Дипломат подчеркнула, что заявления Киева о ценности детских жизней опровергаются последствиями украинских атак. Захарова напомнила и о других случаях гибели несовершеннолетних, заявив, что жертвами становились дети разных возрастов — от младенцев до студентов.
«Стыд и позор международным организациям, стыд и позор зарубежным правочеловеческим институтам, стыд и позор мировым СМИ, которые не видят детскую кровь на руках киевского режима!» — подчеркнула представитель МИД РФ.
Напомним, ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Ранее Life.ru сообщал, что число пострадавших при атаке на Краснодар достигло 12 человек. Десять из них были госпитализированы. Обломки беспилотников также повредили жилые дома и другие гражданские объекты. Число погибших при атаке на Краснодар детей выросло до трёх.
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