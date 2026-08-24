Четыре человека ранены в курском селе Песчаное при ударе дронов ВСУ

Три украинских беспилотника нанесли удар по селу Песчаное Беловского района Курской области, в результате вражеского налёта ранения получили четверо мужчин. О случившемся пишет в Max губернатор региона Александр Хинштейн.

«Ранены четверо мужчин — два 69-летних, 53-летний, 51-летний. У них минно-взрывные травмы, слепые осколочные ранения. Им всем оказывается необходимая медицинская помощь, после доставим их в Курск», — уточнил чиновник.

Один из частных домов полностью выгорел после попадания дрона ВСУ, у второго — повреждена крыша. Хинштейн добавил, что ещё один мужчина самостоятельно обратился в больницу. Он рассказал, что пытался на автомобиле уехать от преследовавшего его БПЛА, но попал в ДТП. У пострадавшего многочисленные ушибы.

Ранее мирный житель погиб в результате атаки украинского FPV-дрона на автомобиль в Белгородском округе. Удар произошёл в селе Отрадное. Беспилотник попал по машине, мужчина получил тяжёлые травмы и скончался до приезда помощи. После атаки автомобиль и гараж были уничтожены огнём.