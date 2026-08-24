Дрон ВСУ подорвал машину под Белгородом: водитель погиб на месте

Мирный житель погиб в результате атаки украинского FPV-дрона на автомобиль в Белгородском округе. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Удар произошёл в селе Отрадное. Беспилотник попал по машине, мужчина получил тяжёлые травмы и скончался до приезда помощи. После атаки автомобиль и гараж были уничтожены огнём.

Кроме того, зафиксированы новые удары по населённым пунктам области. В селе Красный Октябрь дрон атаковал парковку предприятия — повреждены четыре автомобиля. В Шебекинском округе беспилотник пробил кровлю социального объекта в Новой Таволжанке. В Шебекино обломки повредили фасад и забор частного дома, а в Нежеголе были разбиты окна жилого здания, гаража и хозяйственной постройки.

Ещё несколько атак произошли в других районах региона. В Красной Яруге один автомобиль получил повреждения, другой сгорел, в Ракитянском округе пострадала «Газель», а в Борисполе повреждено остекление частного дома. В Грайвороне после удара дрона повреждены автомобиль, стёкла и ограждение частного владения. Оперативные службы продолжают работать на местах происшествий.

Ранее сообщалось, что в результате удара по Краснодару погибли трое подростков — 13, 15 и 16 лет. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова выразила соболезнования семьям погибших и заверила, что держит ситуацию на контроле вместе с профильными службами.