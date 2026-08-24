СК ищет командиров ВСУ, стоящих за убийством 3 подростков дронами в Краснодаре
СК начал следствие после гибели 3 детей при смертоносной атаке ВСУ на Краснодар
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Следственный комитет России расследует обстоятельства массированной атаки ВСУ на Краснодарский край и намерен установить всех причастных к ней представителей украинских Вооружённых сил. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Следователи собирают и фиксируют сведения о последствиях ударов, которые впоследствии будут использованы для установления конкретных участников нападения, унесшего жизни 3 подростков.
«Следователи СК России установят лиц из числа представителей ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Life.ru сообщал о тяжёлых последствиях атаки на Краснодар. Обломки беспилотника упали на территорию частного детского центра, погибли двое детей, ещё семь несовершеннолетних получили ранения. Повреждения также зафиксировали у жилых домов и других объектов города. На данный момент известно о 12 пострадавших, погибли трое подростков — 13, 15 и 16 лет.
СК начал расследование после массированной атаки на Краснодар. Полную хронологию событий 24 августа и последние данные о погибших и пострадавших Life.ru собрал отдельно.
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