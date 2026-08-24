СК ищет командиров ВСУ, стоящих за убийством 3 подростков дронами в Краснодаре

Следственный комитет России расследует обстоятельства массированной атаки ВСУ на Краснодарский край и намерен установить всех причастных к ней представителей украинских Вооружённых сил. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Следователи собирают и фиксируют сведения о последствиях ударов, которые впоследствии будут использованы для установления конкретных участников нападения, унесшего жизни 3 подростков.

«Следователи СК России установят лиц из числа представителей ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям», — говорится в сообщении ведомства.

СК начал расследование после массированной атаки на Краснодар. Полную хронологию событий 24 августа и последние данные о погибших и пострадавших Life.ru собрал отдельно.