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24 августа, 07:41

Жильцов подбитой дроном ВСУ пятиэтажки в Краснодаре разместят в гостинице

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Жильцам краснодарской пятиэтажки, чьи квартиры серьёзно пострадали во время ночной атаки БПЛА ВСУ, предоставят номера в гостинице для временного размещения. Город также поможет восстановить повреждённое жильё, сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов в «Максе».

Глава города лично приехал к дому и пообщался с собственниками. По его словам, гостиничные номера получат те семьи, которым сейчас негде оставаться.

«Выезжал на место, общался с жителями, в беде их не оставим. Поможем в восстановлении разрушенного жилья. Для временного проживания, кому это необходимо, предоставим гостиницу», — написал Наумов.

Число погибших при атаке ВСУ на Краснодар детей выросло до трёх
Число погибших при атаке ВСУ на Краснодар детей выросло до трёх

Ранее Life.ru сообщал о последствиях удара по этой пятиэтажке в Карасунском округе Краснодара. Обломки беспилотника повредили здание, четыре человека получили травмы: двух женщин с осколочными ранениями госпитализировали, ещё двоим помощь оказали амбулаторно. По данным оперштаба, в общей сложности пострадали 12 человек.

Что известно о последствиях атаки БПЛА на Краснодар, погибших и пострадавших — в обновляемой хронике Life.ru.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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