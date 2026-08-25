ООН требует прекратить атаки на мирных жителей после убийства детей в Краснодаре

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает немедленно прекратить атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру из-за гибели людей в результате ударов ВСУ по Краснодарскому краю. Об этом заявил официальный представитель организации Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь по-прежнему глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией этого конфликта, в том числе на территории РФ. Атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру являются явным нарушением международного гуманитарного права, где бы они ни происходили, и должны быть немедленно прекращены», — сказал Дюжаррик после просьбы ТАСС прокомментировать удар ВСУ по Краснодарскому краю