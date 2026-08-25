Ночью 25 августа ВСУ вновь атаковали Краснодарский край, погибли два человека

В ночь на 25 августа Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли новый удар по Краснодарскому краю, жертвами стали два человека. Атака была нанесена по Северскому району, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Обломки беспилотника упали на территорию ж/д станции Афипская. К сожалению, два человека погибли. Выражаю самые искренние соболезнования близким. Ещё два человека пострадали, желаю им скорейшего выздоровления», — написал он в своём телеграм-канале.

В посёлке Афипский повреждены не менее 10 частных домов, один из них загорелся. Также пожар возник на территории нефтеперерабатывающего предприятия. На месте работают пожарные и оперативные службы.

В ночь на 24 августа 2026 года ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками на Краснодарский край. Основной удар пришелся по гражданским объектам: в Краснодаре обломки БПЛА попали в частный детский центр с круглосуточным пребыванием, в результате чего погибли трое детей. Life.ru сообщал, что погибшим подросткам было 13, 15 и 16 лет. Ещё шестеро детей получили травмы различной степени тяжести, двое из них были прооперированы.