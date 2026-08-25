Жильцы повреждённых дронами квартир в Краснодаре получат выплаты

Жители квартир, которые получили повреждения во время ночной атаки БПЛА на Краснодар, получат единовременные выплаты. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов. Речь идёт о материальной помощи жильцам, чьи квартиры пострадали из-за падения обломков беспилотника.

Ночью 24 августа Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. Один из БПЛА упал на территорию частного детского центра круглосуточного пребывания в Краснодаре. Погибли трое подростков 13, 15 и 16 лет. Ещё шесть несовершеннолетних получили травмы. Атака также повредила жилые и строящиеся дома, склады и другие гражданские объекты.