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24 августа, 21:14

Жильцы повреждённых дронами квартир в Краснодаре получат выплаты

Обложка © Max / Евгений Наумов

Обложка © Max / Евгений Наумов

Жители квартир, которые получили повреждения во время ночной атаки БПЛА на Краснодар, получат единовременные выплаты. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов. Речь идёт о материальной помощи жильцам, чьи квартиры пострадали из-за падения обломков беспилотника.

«Жильцы квартир, повреждённых этой ночью, получат единовременные материальные выплаты», говорится в сообщении главы Краснодара.

Жители Краснодара несут свечи в память о детях, погибших при атаке ВСУ
Жители Краснодара несут свечи в память о детях, погибших при атаке ВСУ

Ночью 24 августа Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. Один из БПЛА упал на территорию частного детского центра круглосуточного пребывания в Краснодаре. Погибли трое подростков 13, 15 и 16 лет. Ещё шесть несовершеннолетних получили травмы. Атака также повредила жилые и строящиеся дома, склады и другие гражданские объекты.

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Лия Мурадьян
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