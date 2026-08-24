Жители Краснодара несут свечи в память о детях, погибших при атаке ВСУ

Жители Краснодара приносят свечи к поклонному кресту возле собора Александра Невского в память о детях, которые погибли во время ночной атаки на город. Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

«Каждому пострадавшему, кто сейчас находится в больнице, желаю скорейшего выздоровления. А всем нам — мирного неба», — написал Наумов в «Максе».

Ночью 24 августа Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. Один из БПЛА упал на территорию частного детского центра круглосуточного пребывания в Краснодаре. Погибли трое подростков 13, 15 и 16 лет. Ещё шесть несовершеннолетних получили травмы. Атака также повредила жилые и строящиеся дома, склады и другие гражданские объекты.