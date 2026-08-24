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24 августа, 19:15

Жители Краснодара несут свечи в память о детях, погибших при атаке ВСУ

Обложка © Max / Евгений Наумов

Обложка © Max / Евгений Наумов

Жители Краснодара приносят свечи к поклонному кресту возле собора Александра Невского в память о детях, которые погибли во время ночной атаки на город. Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

«Каждому пострадавшему, кто сейчас находится в больнице, желаю скорейшего выздоровления. А всем нам — мирного неба»,написал Наумов в «Максе».

В Краснодаре прооперировали двоих пострадавших при атаке ВСУ ребят
В Краснодаре прооперировали двоих пострадавших при атаке ВСУ ребят

Ночью 24 августа Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. Один из БПЛА упал на территорию частного детского центра круглосуточного пребывания в Краснодаре. Погибли трое подростков 13, 15 и 16 лет. Ещё шесть несовершеннолетних получили травмы. Атака также повредила жилые и строящиеся дома, склады и другие гражданские объекты.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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