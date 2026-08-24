В Краснодаре прооперировали двоих пострадавших при атаке ВСУ ребят

В Краснодаре врачи детской краевой больницы прооперировали двоих детей, которые пострадали при ночной атаке на реабилитационный центр. Всего в больницу доставили пятерых ребят с минно-взрывными ранениями, сообщила главврач Елена Клещенко.

По её словам, все пострадавшие — от 12 лет и старше. Двое детей уже перенесли операции, в реанимации никого нет. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

«Сегодня ночью к нам в больницу поступило пять детей и подростков, от 12 лет и старше с минно-взрывными травмами различной степени тяжести. Двое детей были прооперированы. В реанимации детей нет», — сказала Клещенко.

В ночь на 24 августа 2026 года ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками на Краснодарский край. Основной удар пришелся по гражданским объектам: в Краснодаре обломки БПЛА попали в частный детский центр с круглосуточным пребыванием, в результате чего погибли трое детей. Число пострадавших достигло 12 человек.