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24 августа, 09:21

Обломки БПЛА повредили четыре частных дома в Темрюкском районе Кубани

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Фрагменты беспилотников ночью 24 августа повредили четыре частных дома в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщил региональный оперштаб.

В зданиях повреждены окна и кровли. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

На месте работают специалисты оценочной комиссии. Они устанавливают характер и размер причинённого ущерба.

После завершения обследования владельцам домов будет определён объём необходимых восстановительных работ.

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В ночь на 24 августа 2026 года произошла массированная атака БПЛА на Краснодар и Краснодарский край. Основной удар пришелся по гражданским объектам: в Краснодаре обломки БПЛА попали в частный детский центр с круглосуточным пребыванием, в результате чего погибли трое детей. Число пострадавших достигло 12 человек; также в результате атаки пострадали жилые многоквартирные дома и возник пожар на территории логистического центра Ozon в пригороде Краснодара.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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