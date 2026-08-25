Силы ПВО уничтожили 148 воздушных целей над девятью регионами России и морями
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 148 воздушных целей. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром 25 августа.
По данным ведомства, атака была отражена над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Ростовской областей, а также Краснодарского края и Республики Крым. Кроме того, воздушные цели были уничтожены над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Как уже писал Life.ru, в ночь на 25 августа Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли новый удар по Краснодарскому краю, жертвами стали два человека. Атака дронами была нанесена по Северскому району.
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