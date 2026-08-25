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Регион
25 августа, 05:35

Силы ПВО уничтожили 148 воздушных целей над девятью регионами России и морями

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 148 воздушных целей. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром 25 августа.

По данным ведомства, атака была отражена над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Ростовской областей, а также Краснодарского края и Республики Крым. Кроме того, воздушные цели были уничтожены над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Число погибших при атаке ВСУ на Краснодар детей выросло до трёх
Число погибших при атаке ВСУ на Краснодар детей выросло до трёх

Как уже писал Life.ru, в ночь на 25 августа Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли новый удар по Краснодарскому краю, жертвами стали два человека. Атака дронами была нанесена по Северскому району.

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Андрей Бражников
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