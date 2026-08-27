ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Каменки-Днепровской, ранена женщина

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по жилым кварталам города Каменка-Днепровская Запорожской области. В результате атаки ранения получила одна из местных жительниц. Данная информация опубликована в канале администрации города в мессенджере «Макс».

«В результате атаки пострадала наша землячка. Сейчас она находится в больнице, где медики оказывают ей всю необходимую помощь. Удары пришлись по жилым кварталам нашего города: в результате обстрела повреждения получили жилые дома, в которых пострадали остекление, фасады и кровля», — уточняется в сообщении.

Удар был совершён целенаправленно против беззащитных людей. В жилых кварталах, по которым он был нанесён, нет никаких военных объектов.

Ранее двое братьев погибли при ракетном ударе в приграничном селе Казачья Лисица Грайворонского округа Белгородской области. 20-летний Александр и 32-летний Виктор приехали в село 24 июля, чтобы похоронить свою мать. Их 53-летняя мама Ольга умерла из-за проблем со здоровьем. В тот роковой день ракета попала прямо во двор семейного дома: во дворе находились оба брата и их бабушка. Молодые люди погибли на месте. Пожилую женщину увезли в реанимацию в тяжёлом состоянии.