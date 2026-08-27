Ракета ВСУ убила на Белгородчине двух братьев, приехавших на похороны матери

Двое братьев погибли при ракетном ударе в приграничном селе Казачья Лисица Грайворонского округа Белгородской области. Об этом рассказал дядя погибших телеграм-каналу «Осторожно, новости».

Как выяснилось, 20-летний Александр и 32-летний Виктор приехали в село 24 июля, чтобы похоронить свою мать. Их 53-летняя мама Ольга умерла из-за проблем со здоровьем.

В тот роковой день ракета попала прямо во двор семейного дома: во дворе находились оба брата и их бабушка. Молодые люди погибли на месте. Пожилую женщину увезли в реанимацию в тяжёлом состоянии. Дядя погибших был внутри дома, поэтому не пострадал.

Младший из братьев, Александр, раньше учился в местном колледже, но потом бросил учёбу. Он работал администратором в пункте выдачи Wildberries, перепродавал одежду и увлекался скейтбордингом. Виктор жил в подмосковном Раменском и в последнее время занимался грузоперевозками.

По словам родственника, бабушка братьев до сих пор в больнице и не может ходить. Похороны семья оплачивала сама, но собрать деньги помогли односельчане. Местные власти выходили на связь с близкими и предлагали помощь.

Ранее сообщалось, что при серии атак беспилотников ВСУ на Белгородскую область погибла женщина, ещё четверо получили ранения. Трагедия случилась в селе Гора-Подол Грайворонского округа, где местная жительница погибла при детонации дрона. В Шебекине FPV-беспилотник ранил женщину осколками в бедро и шею, её доставили в областную больницу. Ещё несколько аппаратов повредили один автомобиль, другой полностью сгорел.