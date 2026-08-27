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27 августа, 12:45

Ракета ВСУ убила на Белгородчине двух братьев, приехавших на похороны матери

Два брата погибли при ударе по дому в Белгородской области. Фото © Telegram / «Осторожно, новости»

Два брата погибли при ударе по дому в Белгородской области. Фото © Telegram / «Осторожно, новости»

Двое братьев погибли при ракетном ударе в приграничном селе Казачья Лисица Грайворонского округа Белгородской области. Об этом рассказал дядя погибших телеграм-каналу «Осторожно, новости».

Как выяснилось, 20-летний Александр и 32-летний Виктор приехали в село 24 июля, чтобы похоронить свою мать. Их 53-летняя мама Ольга умерла из-за проблем со здоровьем.

В тот роковой день ракета попала прямо во двор семейного дома: во дворе находились оба брата и их бабушка. Молодые люди погибли на месте. Пожилую женщину увезли в реанимацию в тяжёлом состоянии. Дядя погибших был внутри дома, поэтому не пострадал.

Младший из братьев, Александр, раньше учился в местном колледже, но потом бросил учёбу. Он работал администратором в пункте выдачи Wildberries, перепродавал одежду и увлекался скейтбордингом. Виктор жил в подмосковном Раменском и в последнее время занимался грузоперевозками.

По словам родственника, бабушка братьев до сих пор в больнице и не может ходить. Похороны семья оплачивала сама, но собрать деньги помогли односельчане. Местные власти выходили на связь с близкими и предлагали помощь.

Два человека погибли, двое ранены при атаках ВСУ под Белгородом
Два человека погибли, двое ранены при атаках ВСУ под Белгородом

Ранее сообщалось, что при серии атак беспилотников ВСУ на Белгородскую область погибла женщина, ещё четверо получили ранения. Трагедия случилась в селе Гора-Подол Грайворонского округа, где местная жительница погибла при детонации дрона. В Шебекине FPV-беспилотник ранил женщину осколками в бедро и шею, её доставили в областную больницу. Ещё несколько аппаратов повредили один автомобиль, другой полностью сгорел.

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Вероника Бакумченко
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