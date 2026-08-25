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25 августа, 09:04

Один человек погиб, четверо ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Женщина погибла, ещё четыре человека получили ранения при серии атак беспилотников ВСУ на Белгородскую область. О последствиях ударов сообщили региональные власти в телеграм-канале.

Трагедия произошла в селе Гора-Подол Грайворонского округа. Местная жительница погибла при детонации дрона. В Шебекине FPV-беспилотник ранил женщину осколками в бедро и шею. Пострадавшую доставили в областную клиническую больницу. Ещё несколько аппаратов повредили одну машину, другая полностью сгорела.

В посёлке Октябрьский дрон ударил по автомобилю. Женщина получила множественные осколочные ранения ног, у мужчины предварительно диагностировали акубаротравму. Ещё один мужчина пострадал в посёлке Пролетарский Ракитянского округа при атаке FPV-дрона на спецтехнику. С осколочными ранениями спины его отправили в областную больницу.

Повреждения также зафиксированы в Ясных Зорях, Октябрьском и Шебекине. В селе Лаптевка беспилотники ударили по двум предприятиям, повредив четыре единицы техники.

Дроны ВСУ атаковали машину главы купянской ВГА при эвакуации мирных жителей
Дроны ВСУ атаковали машину главы купянской ВГА при эвакуации мирных жителей

Ранее сообщалось, что обломки украинского беспилотника упали на крышу Курского государственного университета. Предварительно, здание не получило повреждений.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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