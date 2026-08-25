Один человек погиб, четверо ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область
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Женщина погибла, ещё четыре человека получили ранения при серии атак беспилотников ВСУ на Белгородскую область. О последствиях ударов сообщили региональные власти в телеграм-канале.
Трагедия произошла в селе Гора-Подол Грайворонского округа. Местная жительница погибла при детонации дрона. В Шебекине FPV-беспилотник ранил женщину осколками в бедро и шею. Пострадавшую доставили в областную клиническую больницу. Ещё несколько аппаратов повредили одну машину, другая полностью сгорела.
В посёлке Октябрьский дрон ударил по автомобилю. Женщина получила множественные осколочные ранения ног, у мужчины предварительно диагностировали акубаротравму. Ещё один мужчина пострадал в посёлке Пролетарский Ракитянского округа при атаке FPV-дрона на спецтехнику. С осколочными ранениями спины его отправили в областную больницу.
Повреждения также зафиксированы в Ясных Зорях, Октябрьском и Шебекине. В селе Лаптевка беспилотники ударили по двум предприятиям, повредив четыре единицы техники.
Ранее сообщалось, что обломки украинского беспилотника упали на крышу Курского государственного университета. Предварительно, здание не получило повреждений.
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