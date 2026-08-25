Дроны ВСУ атаковали машину главы купянской ВГА при эвакуации мирных жителей

Украинский беспилотник атаковал автомобиль, который перевозил мирных жителей Купянского района в больницу и пункт временного размещения. Удар пришёлся по прицепу, благодаря чему никто из находившихся в машине людей не погиб и не пострадал. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По данным ВГА, часть пассажиров на авто главы купянской ВГА везли в лечебное учреждение, остальных эвакуировали из опасного района в ПВР. Беспилотник поразил прицеп транспортного средства, сама машина и находившиеся в ней люди избежали прямого попадания.

В администрации заявили, что украинская сторона регулярно применяет БПЛА и артиллерию против гражданской инфраструктуры и жителей, покидающих районы боевых действий. Инцидент зафиксировали сотрудники Центра фиксации военных преступлений УВД ВГА Харьковской области. Собранные материалы намерены использовать для установления причастных и последующей правовой оценки произошедшего.

Ранее три украинских беспилотника атаковали село Песчаное в Беловском районе Курской области. В результате налёта пострадали четверо мужчин. Один из домов после удара дрона полностью сгорел.