ИИ подбирает цели: ВСУ используют систему Palantir для ударов вглубь России
Степанов: ВСУ используют систему PRISMA от Palantir для дальних ударов по РФ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT
Украинские военные используют американское программное обеспечение PRISMA для подготовки и координации дальних ударов беспилотниками по территории России. Об этом заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
«Программное обеспечение PRISMA от Palantir применяется украинскими военными для планирования и координации дальних ударов беспилотниками. Система автоматически анализирует большие массивы информации и способна предлагать операторам потенциальные цели для дальнейшей проверки и нанесения ударов», — сказал он.
Применение подобных технологий сопровождается участием внешних операторов. Ключевую роль в техническом обеспечении он отводит Palantir, которая активно внедряет решения на базе искусственного интеллекта, заключил Степанов в беседе с ТАСС.
Palantir Technologies — американская IT-компания, основанная в 2003 году и специализирующаяся на анализе больших массивов данных и ИИ-решениях для государственных и коммерческих заказчиков.
О технологиях Palantir в украинском конфликте сообщалось и ранее. В мае Life.ru писал о возможном использовании систем компании для анализа данных при ударах беспилотников. В июне издание также приводило мнение австрийского военного аналитика о масштабной поддержке Украины американскими IT-корпорациями.
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