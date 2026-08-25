ИИ подбирает цели: ВСУ используют систему Palantir для ударов вглубь России

Украинские военные используют американское программное обеспечение PRISMA для подготовки и координации дальних ударов беспилотниками по территории России. Об этом заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

«Программное обеспечение PRISMA от Palantir применяется украинскими военными для планирования и координации дальних ударов беспилотниками. Система автоматически анализирует большие массивы информации и способна предлагать операторам потенциальные цели для дальнейшей проверки и нанесения ударов», — сказал он.

Применение подобных технологий сопровождается участием внешних операторов. Ключевую роль в техническом обеспечении он отводит Palantir, которая активно внедряет решения на базе искусственного интеллекта, заключил Степанов в беседе с ТАСС.

Palantir Technologies — американская IT-компания, основанная в 2003 году и специализирующаяся на анализе больших массивов данных и ИИ-решениях для государственных и коммерческих заказчиков.