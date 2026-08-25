Армия России атаковала судно с ценным грузом для ВСУ в порту Южный

Российские военные нанесли удар по сухогрузу, который, по данным Минобороны РФ, доставил на Украину груз для ВСУ. Судно находилось в порту Южный в Одесской области.

В ведомстве сообщили, что атака была проведена в ночь на 25 августа с использованием ударных беспилотников. Также, по информации Минобороны, поражены объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки грузов военного назначения.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский заговорил о переговорах с Россией на фоне проблем с работой морского коридора. По его словам, объёмы движения судов через украинский морской коридор значительно сократились по сравнению с периодом до ударов по портовой инфраструктуре. Сейчас через порты Одесской области ежедневно проходят лишь пара судов, уверяет политик.