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Регион
25 августа, 06:42

Армия России атаковала судно с ценным грузом для ВСУ в порту Южный

Российские военные нанесли удар по сухогрузу, который, по данным Минобороны РФ, доставил на Украину груз для ВСУ. Судно находилось в порту Южный в Одесской области.

В ведомстве сообщили, что атака была проведена в ночь на 25 августа с использованием ударных беспилотников. Также, по информации Минобороны, поражены объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки грузов военного назначения.

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Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский заговорил о переговорах с Россией на фоне проблем с работой морского коридора. По его словам, объёмы движения судов через украинский морской коридор значительно сократились по сравнению с периодом до ударов по портовой инфраструктуре. Сейчас через порты Одесской области ежедневно проходят лишь пара судов, уверяет политик.

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Андрей Бражников
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