Зеленский захотел переговоров с РФ после ударов по Одессе

До начала масштабных ударов ВС РФ по портовой инфраструктуре Украины объемы перевозок были в 3-4 раза выше, чем сейчас. Сегодня по морскому коридору в страну проходят единицы судов, об этом заявил Владимир Зеленский.

«До блокировки ударами нашего морского коридора объем был в 3-4 раза больше, чем сегодня. Сегодня нет тотальной блокировки, но по 3-4 судна ежедневно проходят и выходят с Большой Одессы», — заявил Зеленский.

По его словам, Киев рассматривает несколько вариантов защиты коридора. Среди них — переговоры с Россией и усиление ПВО.

Напомним, в июле Россия начала масштабные атаки по портам Одессы — под удары попадают склады и суда, использующиеся в интересах ВСУ. По данным Bloomberg, эти атаки могут стоить Украине почти 2 процента ВВП за нынешний год.