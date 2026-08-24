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24 августа, 14:41

Зеленский захотел переговоров с РФ после ударов по Одессе

Зеленский: Из-за ударов РФ по морю на Украину проходит всего по 3-4 судна в день

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

До начала масштабных ударов ВС РФ по портовой инфраструктуре Украины объемы перевозок были в 3-4 раза выше, чем сейчас. Сегодня по морскому коридору в страну проходят единицы судов, об этом заявил Владимир Зеленский.

«До блокировки ударами нашего морского коридора объем был в 3-4 раза больше, чем сегодня. Сегодня нет тотальной блокировки, но по 3-4 судна ежедневно проходят и выходят с Большой Одессы», — заявил Зеленский.

По его словам, Киев рассматривает несколько вариантов защиты коридора. Среди них — переговоры с Россией и усиление ПВО.

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Напомним, в июле Россия начала масштабные атаки по портам Одессы — под удары попадают склады и суда, использующиеся в интересах ВСУ. По данным Bloomberg, эти атаки могут стоить Украине почти 2 процента ВВП за нынешний год.

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Александра Вишнякова
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