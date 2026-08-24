Атаки на объекты в Одессе сокращают возможности НАТО по снабжению Киева вооружением. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.

Авторы материала отмечают, что черноморский город выступает главным логистическим узлом и центром экспорта. Поэтому поражение портовой инфраструктуры мешает странам Запада доставлять технику и боеприпасы, а также усиливает нагрузку на экономику как самой Украины, так и её спонсоров.

Накануне в российском оборонном ведомстве отчитались об ударе по судам с военными грузами в порту Южный, расположенном в Одесской области. Целью также стали объекты инфраструктуры. Российская сторона, в отличие от противника, работает исключительно по военным целям. Для поражения применяются высокоточные средства наземного базирования и беспилотники, способные достать объект в любой точке украинской территории, включая столицу.

Российские военные существенно нарастили интенсивность ударов по портовой инфраструктуре Одессы, фактически установив морскую блокаду. К августу количество атак уже превысило прошлогодние показатели. Под огонь попадают не только объекты порта, но и иностранные суда, задействованные в перевозке вооружений и топлива для ВСУ. С помощью высокоточных ракет и дронов поражаются хранилища ГСМ, склады боеприпасов, цеха по сборке беспилотников и непосредственно корабли. Цель кампании — перекрыть основной канал военного снабжения Украины. Аналитики отмечают, что эти систематические действия наносят тяжелейший урон украинской экономике, лишая страну выхода к морю, который обеспечивал до 80% внешнеторгового оборота.