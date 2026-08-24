Армия России обрушила групповые удары на порты и суда Украины: объявлены цели

Российская армия в ночь на 24 августа обрушила групповые удары на цели на Украине. Среди них порты и суда, задействованные в доставке подразделениям ВСУ военных грузов, уточнили в Минобороны России.

«Сегодня ночью ВС РФ продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА по портам Украины и судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ», — доложило МО.

Согласно отчёту, в результате ударов с воздуха в порту «Южный» под Одессой поражены танкер, доставивший горючее для обеспечения ВСУ, пять резервуаров с топливом для украинских военных, 10 хранилищ с имуществом военного назначения на территории логистического терминала и электроподстанция ПС-330 «Аджалик» (28 км сев-зап. Одессы), обеспечивающая функционирование порта «Южный».

Порт Южный находится в Одесской области и является одним из крупнейших морских портов Украины. Ранее Минобороны РФ также сообщало об ударах по портовой инфраструктуре региона, включая объекты в Черноморске.