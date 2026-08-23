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23 августа, 06:34
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Пять резервуаров с ГСМ взлетели в воздух от российского удара по порту Южный

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские войска поразили пять резервуаров с горюче-смазочными материалами в порту Южный Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар нанесли по объектам портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

«В течение суток Вооружёнными силами РФ продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве уточнили, что целью стали пять резервуаров с ГСМ и объекты, связанные с обеспечением военных поставок.

Серия взрывов прогремела в портах Одессы и Черноморска
Серия взрывов прогремела в портах Одессы и Черноморска

Порт Южный находится в Одесской области и является одним из крупнейших морских портов Украины. Ранее Минобороны РФ также сообщало об ударах по портовой инфраструктуре региона, включая объекты в Черноморске.

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Андрей Бражников
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