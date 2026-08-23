Пять резервуаров с ГСМ взлетели в воздух от российского удара по порту Южный

Российские войска поразили пять резервуаров с горюче-смазочными материалами в порту Южный Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар нанесли по объектам портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

«В течение суток Вооружёнными силами РФ продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве уточнили, что целью стали пять резервуаров с ГСМ и объекты, связанные с обеспечением военных поставок.

Порт Южный находится в Одесской области и является одним из крупнейших морских портов Украины. Ранее Минобороны РФ также сообщало об ударах по портовой инфраструктуре региона, включая объекты в Черноморске.