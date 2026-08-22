Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 02:22

Серия взрывов прогремела в портах Одессы и Черноморска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michal Petlach

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michal Petlach

В портах Одессы и Черноморска прогремела серия взрывов. На месте прилётов — сильное возгорание.

По данным SHOT, ракетно-дроновая атака началась около 03:30 ночи и продолжалась не менее 1,5 часа. Под ударом находилась портовая инфраструктура Одессы и Черноморска, взрывы также гремели в сёлах Каролино-Бугаз, Тузлы, Аккерман и посёлке Затока. На месте прилётов виден сильный пожар. Атака проводилась дронами типа «Герань» и ракетами Х-31.

На Украине прогремели взрывы в Киеве, Чернигове и Николаеве
На Украине прогремели взрывы в Киеве, Чернигове и Николаеве

Вооружённые силы Российской Федерации также нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате атаки горят авиационное и производственные предприятия, а также складские помещения. На спутниках NASA отображается сильный пожар в Святошинском районе Киева в районе АT «Антонов» — это предприятие авиационной промышленности, которое специализируется на разработке, производстве и ремонте самолётов. Также полыхают складские помещения в Броварах и Дарницком районе. Логистические центры «Новой почты» горят на западе и востоке украинской столицы. Судя по картам, сильно полыхают склады рядом с международным аэропортом Борисполь. Согласно предварительной информации, в ходе удара применялись ракеты «Искандер», «Циркон», крылатые ракеты «Бандероль» (S-8000) и беспилотники «Герань».

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar