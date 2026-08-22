Серия взрывов прогремела в портах Одессы и Черноморска

По данным SHOT , ракетно-дроновая атака началась около 03:30 ночи и продолжалась не менее 1,5 часа. Под ударом находилась портовая инфраструктура Одессы и Черноморска, взрывы также гремели в сёлах Каролино-Бугаз, Тузлы, Аккерман и посёлке Затока. На месте прилётов виден сильный пожар. Атака проводилась дронами типа «Герань» и ракетами Х-31.

Вооружённые силы Российской Федерации также нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате атаки горят авиационное и производственные предприятия, а также складские помещения. На спутниках NASA отображается сильный пожар в Святошинском районе Киева в районе АT «Антонов» — это предприятие авиационной промышленности, которое специализируется на разработке, производстве и ремонте самолётов. Также полыхают складские помещения в Броварах и Дарницком районе. Логистические центры «Новой почты» горят на западе и востоке украинской столицы. Судя по картам, сильно полыхают склады рядом с международным аэропортом Борисполь. Согласно предварительной информации, в ходе удара применялись ракеты «Искандер», «Циркон», крылатые ракеты «Бандероль» (S-8000) и беспилотники «Герань».