Киев в огне: «Искандеры», «Цирконы», «Бандероль» и «Герань» обрушились на столицу Украины

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате атаки горят авиационное и производственные предприятия, а также складские помещения.

На спутниках NASA отображается сильный пожар в Святошинском районе Киева в районе АT «Антонов» — это предприятие авиационной промышленности, которое специализируется на разработке, производстве и ремонте самолётов. Также полыхают складские помещения в Броварах и Дарницком районе. Логистические центры «Новой почты» горят на западе и востоке украинской столицы. Судя по картам, сильно полыхают склады рядом с международным аэропортом Борисполь.

Согласно предварительной информации, в ходе удара применялись ракеты «Искандер», «Циркон», крылатые ракеты «Бандероль» (S-8000) и беспилотники «Герань».

В ночь с 21 на 22 августа взрывы прогремели в Киеве, Чернигове и Николаеве на Украине. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, режим воздушной тревоги введён на территории Киева, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Винницкой, Житомирской, а также части Николаевской областей Украины.