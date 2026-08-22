На Украине прогремели взрывы в Киеве, Чернигове и Николаеве

В ночь с 21 на 22 августа взрывы прогремели в Киеве, Чернигове и Николаеве на Украине. О случившемся информирует украинское издание «Общественное. Новости».

Других подробностей о случившемся в публикациях не приводится. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, режим воздушной тревоги введён на территории Киева, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Винницкой, Житомирской, а также части Николаевской областей Украины.

Ранее Минобороны России отчиталось об отражении массированной атаки дронов. Так, за 12 часов, с восьми утра до восьми вечера 21 августа, российские силы ПВО ликвидировали 211 украинских беспилотников над регионами страны. Как уточнили в оборонном ведомстве, атаки были зафиксированы в ряде регионов страны, включая Белгородскую, Брянскую, Орловскую, Тульскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Смоленскую, Рязанскую, Владимирскую и Московскую области, а также Республику Крым и акваторию Чёрного моря. Все 211 беспилотников были успешно перехвачены.