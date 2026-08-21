Жирный «улов» ПВО за день: Над российскими регионами сбили 211 дронов ВСУ

Минобороны России отчиталось об отражении массированной атаки дронов. Так, за 12 часов, с восьми утра до восьми вечера 21 августа, российские силы ПВО ликвидировали 211 украинских беспилотников над регионами страны.

Как уточнили в оборонном ведомстве, атаки были зафиксированы в ряде регионов страны, включая Белгородскую, Брянскую, Орловскую, Тульскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Смоленскую, Рязанскую, Владимирскую и Московскую области, а также Республику Крым и акваторию Чёрного моря. Все 211 беспилотников были успешно перехвачены.

Ранее Life.ru рассказывал об атаке дрона ВСУ на автомобиль скорой помощи в Херсонской области. В результате удара погиб фельдшер, а водитель получил тяжёлые травмы. Машина скорой помощи попала под удар во время выполнения служебной задачи, сообщили региональные власти.