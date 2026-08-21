Российские БПЛА уничтожили катер ВСУ и сожгли резервуар с ГСМ под Одессой

Российские военные поразили патрульный катер ВМС Украины в порту Черноморск. Информацию об этом распространило Минобороны России.

Катер использовался для проводки морских судов с военными грузами. Кроме того, в порту Южный был уничтожен резервуар с горюче-смазочными материалами и объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для хранения грузов военного назначения.

Удары наносились беспилотными летательными аппаратами в течение дня. В военном ведомстве подчеркнули, что Вооружённые силы России продолжили поражать порты и морские суда, задействованные в интересах украинской армии.

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю российские военные поразили два патрульных катера ВМС Украины, 12 морских судов и объекты портовой инфраструктуры. Среди поражённых судов — десять сухогрузов и два танкера. По данным Министерстве обороны России, они действовали в интересах ВСУ. Удары также наносились по украинским портовым объектам, предназначенным для разгрузки и хранения военных грузов. Кроме того, поражены мощности, связанные с хранением горюче-смазочных материалов для нужд украинских войск.