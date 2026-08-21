«Логистика ВСУ трещит»: Военный эксперт оценил последствия ударов по складам в Рени

Российские войска системно перекрывают кислород врагу. После мощных ударов по логистическим центрам в Рени, Измаиле, Одессе и Николаеве у ВСУ остаётся лишь один путь снабжения — через Польшу. Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с Life.ru объяснил, почему ситуация для противника становится критической.

Сейчас мы активно работаем по портам Большой Одессы. Противник пытается действовать через Румынию, используя Рени и Измаил, но и туда теперь регулярно прилетает. Так или иначе, мы отключаем всю цепочку этих логистических центров и портов. По сути дела, остаётся один самый большой логистический центр — это Польша. Василий Дандыкин Военный эксперт

Дандыкин акцентировал внимание на стратегической важности вывода из строя локомотивного парка. По его словам, атаки на железнодорожное полотно неэффективны из-за высокой скорости ремонтных работ, тогда как уничтожение тягового состава наносит критический урон логистике противника. Без локомотивов железнодорожная инфраструктура ВСУ теряет свою функциональность, становясь фактически непригодной для использования.

«Поэтому да, наш удар по складам с боеприпасами — это очень серьёзно. Там действительно могло храниться достаточно много оружия, мы лишили противника всего этого, там много всего было», — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли серию ударов по тыловой инфраструктуре противника в Одесской области. В течение ночи ударные беспилотники поразили склады с вооружением, военной техникой и имуществом в порту Рени. Также целью атаки стала логистическая база ВСУ, задействованная для хранения военных грузов.