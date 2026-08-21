Зерно гниёт в закромах: Удары по портам Одессы оценили в 2% ВВП Украины

Атаки российской армии по портам Одессы могут стоить Украине почти 2 процента ВВП за нынешний год. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, удары фактически остановили экспорт зерна через гавани Одессы и области, а именно на них приходилось до 90 процентов всех поставок. В результате с начала августа Украина отправила за границу всего 500 тысяч тонн зерна. Это лишь около одной пятой от того объёма, который страна могла бы вывезти.

Последствия ударов по морским портам оценили аналитики Oxford Economics. По их подсчётам, в этом году Киев недосчитается 1,8 процента ВВП, а в следующем — 2,1 процента. Если же блокада затянется и экспорт продолжит страдать, потери могут вырасти до 5,3 процента ВВП.

Как уточняет Bloomberg, фермеры теперь вынуждены либо держать предназначенный на продажу урожай у себя, рискуя переполнить хранилища, либо сбывать зерно внутри страны с большими убытками.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход рассказала, что из-за остановки морских портов Украина не может продать за рубеж 61 миллион тонн зерна. По её словам, вывоз урожая стал главной проблемой страны: раньше 90 процентов зерна уходило морем, но эти маршруты закрыты. Скороход добавила, что даже с открытием сухопутных коридоров через Европу удастся вывезти максимум 24 миллиона тонн.