22 июля ключевые гавани Украины — Одесса, Черноморск и Южный — фактически прекратили свою деятельность. Согласно расчётам ТАСС, основанным на мониторинге движения судов, простой этих объектов обошелся казне в 1,75 млрд долларов недополученной валютной выручки. Крупные иностранные торговые корабли перестали заходить в указанные акватории.

Попытки перенаправить экспортные потоки через дунайский Измаил или транзитом через Молдавию в румынскую Констанцу оказались неэффективными. Из-за низкого грузооборота альтернативных путей и проблем с судоходством на Дунае в условиях европейской жары восполнить образовавшийся дефицит мощностей не удалось.

Наиболее серьёзный ущерб понес аграрный сектор: объём поставок продовольствия за рубеж сократился на 60%. Ежемесячные потери в данной отрасли превышают 2 млрд долларов.

Ситуация в металлургическом комплексе выглядит ещё драматичнее. Сектор, который ранее направлял около 90% продукции через одесскую группу портов, столкнулся с практически полной остановкой продаж. Прежде данная сфера приносила государству порядка 700 млн долларов каждый месяц.

Важно отметить, что приведенная статистика касается исключительно гражданской торговли. В данные отчёты не включены перевозки военных грузов, предназначенных для нужд ВСУ.

Сельское хозяйство Украины также оказалось под угрозой серьёзных потерь из-за почти остановившегося экспорта через Чёрное море. Фермеры не могут реализовать урожай и получить средства для подготовки следующей посевной, а аграрный сектор обеспечивает около 60% экспортной выручки страны.