Удары по портам Рени и Измаил в Одесской области могут приблизить полную изоляцию Украины от морских маршрутов, пишет норвежское издание Steigan. Автор материала считает, что атаки имеют не только тактическое, но и стратегическое значение.

По мнению издания, речь может идти о постепенном перекрытии последнего доступного Украине морского канала. В публикации утверждается, что черноморские порты страны уже испытывают серьёзные ограничения, а удары по инфраструктуре в районе Одессы и Дуная усиливают давление на оставшиеся маршруты.

Особое внимание автор уделяет Рени и Измаилу, которые рассматриваются как важные точки для перевозок. В Steigan считают, что дальнейшее воздействие на эту инфраструктуру способно осложнить снабжение Украины через западное направление.

Steigan также утверждает, что российские беспилотники создают дополнительные сложности для наземных маршрутов западнее Одессы. Автор публикации делает вывод, что совокупность ударов по морской, наземной и военной инфраструктуре может привести к дальнейшему сокращению возможностей Незалежной использовать внешние каналы снабжения.

Ранее российские военные сообщили об ударах по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Южном, использовавшимся в интересах ВСУ. По данным Минобороны РФ, в Одессе был поражён резервуар с горюче-смазочными материалами, а в Южном — склад с вооружением, техникой и военным имуществом. Для атаки применялись высокоточные средства воздушного базирования и ударные беспилотники.