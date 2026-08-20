Депутат Рады Скороход: Украина не может продать 61 млн тонн зерна из-за портов

Украина не в состоянии продать за рубеж 61 миллион тонн зерна из-за того, что её морские порты остановили работу. Об этом рассказала депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью журналисту Виталию Дикому.

По её словам, вывоз урожая превратился в главную проблему страны. Раньше 90% зерна отправлялось за границу морем, но теперь эти маршруты закрыты.

«У нас под угрозой 61 миллион тонн зерна», — заявила Скороход.

Она добавила, что даже при открытии сухопутных коридоров через европейские страны и упрощении бюрократии удастся вывезти максимум 24 миллиона тонн. Депутат отметила, что всё это бьёт по валютной выручке, налогам и экономике в целом.

С 22 июля Большая Одесса фактически отрезана от международного судоходства: портовые хабы Одессы, Черноморска и Южного обнулили обработку иностранных грузов. Единственной альтернативой для трейдеров становятся речные гавани на Дунае — Измаил, Рени и Усть-Дунайск, а также мощностями соседней Румынии (порт Констанца). Параллельно импортёры и экспортёры вынуждены активно задействовать авто- и железнодорожные маршруты к западным рубежам страны.

Ранее агентство Reuters предупредило, что блокада черноморских портов способна обернуться тяжёлыми последствиями для украинской экономики. Урожай в этом году собрали неплохой, однако аграрии не могут его сбыть и остаются без денег на следующую посевную. Руководитель одного из хозяйств в Харьковской области назвал ситуацию настоящей катастрофой. По данным журналистов, сельское хозяйство даёт почти 60% экспортных доходов страны, а власти не способны исправить положение.