«Зерновой передел»: Азия нашла замену черноморской пшенице в Австралии и Румынии

Азиатские импортёры сельхозпродукции вынуждены искать замену поставщикам из Причерноморья из-за рисков, связанных с атаками в регионе, сообщает Bloomberg. На фоне сокращения экспорта из России и Украины покупатели переориентируются на другие рынки.

Так, Индонезия и другие страны Юго-Восточной Азии нарастили закупки австралийской пшеницы, Бангладеш рассматривает предложения из Румынии и Северной Америки. Индия, столкнувшись с перебоями в поставках черноморского подсолнечного масла, диверсифицировала импорт, начав закупать другие виды растительных масел, а также продукцию из Аргентины и стран Балтии.

Трейдеры, работающие с зерном из РФ и Украины, столкнулись с логистическим кризисом: судовладельцы отказываются заходить в акваторию Чёрного моря. В результате часть контрактов с азиатскими покупателями была аннулирована по форс-мажорным обстоятельствам, а часть — переориентирована на поставки из Румынии и Болгарии. По оценкам украинского Минагрополитики, блокировка портов грозит потерей до 30 млн тонн сельхозпродукции.

Ситуация осложняется тем, что сбой пришёлся на пик сезона, когда черноморское зерно традиционно является ключевым и наиболее доступным ресурсом на мировом рынке, а альтернативные поставки из Австралии ещё не начались. Эксперты S&P Global предупреждают, что рынок недооценивает масштаб проблемы, что создает предпосылки для дальнейшего роста цен на пшеницу.

Ранее Life.ru сообщал, что российские аграрии собрали с начала уборочной кампании более 21 миллиона тонн зерна. Минсельхоз оценивал потенциал урожая 2026 года как высокий, особенно в южных регионах страны.