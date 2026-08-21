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21 августа, 06:20

Российские «Герани» испепелили военные склады ВСУ в Рени

ВС РФ в ночь на 21 августа ударили дронами по военным складам в порту Рени

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские войска нанесли серию ударов по тыловой инфраструктуре противника в Одесской области. В течение ночи ударные беспилотники поразили склады с вооружением, военной техникой и имуществом в порту Рени.

Целью атаки стала логистическая база ВСУ, задействованная для хранения военных грузов. Министерство обороны РФ подтвердило успешное поражение объектов средствами объективного контроля.

В результате работы российских БПЛА инфраструктура порта получила критические повреждения. Это существенно осложняет противнику переброску западного вооружения через западные границы страны.

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Ранее стало известно, что ВС РФ ударили по сухогрузу с оружием и военным грузом в порту Черноморска. Также были уничтожены складские объекты, где хранилось военное имущество, предназначенное для украинских подразделений.

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Оксана Попова
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