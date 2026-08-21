Российские операторы беспилотных систем нанесли серию точных ударов по промышленному объекту в Броварах. Целью стал производственный комплекс, работавший в интересах украинской армии.

«Расчётами отдельной бригады войск беспилотных систем „Варяг“ в населенном пункте Бровары к востоку от Киева серией высокоточных ударов было поражено промышленное предприятие, используемое в интересах ВСУ», — заявили в оборонном ведомстве.

Атака оказалась крайне эффективной. Специалисты применили ударные БПЛА, что позволило добиться полного вывода инфраструктуры из строя.

«В результате профессиональной боевой работы российских расчетов ударных БПЛА предприятие противника полностью выведено из строя на неопределённое время», — добавили представители министерства.

Объективный контроль подтверждает успешность миссии. На записях с камер летательных аппаратов отчётливо видны очаги возгорания и густой дым, поднимающийся над территорией пораженного здания.

Утрата данных мощностей наносит серьезный удар по логистике оппонента. Теперь этот промышленный узел полностью неработоспособен.

Ранее стало известно, что ВС РФ ударили по сухогрузу с оружием и военным грузом в порту Черноморска. Также были уничтожены складские объекты, где хранилось военное имущество, предназначенное для украинских подразделений.