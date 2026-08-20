Морской конвой ВСУ пошёл ко дну: в Черноморске пылают суда с боеприпасами
Минобороны: ВС РФ поразили два сухогруза с боеприпасами в порту Черноморска
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Российские военные нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, использовавшимся в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ 20 августа.
В течение дня ударные беспилотники поразили два сухогруза, находившихся в порту Черноморск.
По данным Минобороны РФ, на судах находились боеприпасы и военное имущество, предназначенные для украинских формирований.
Кроме того, поражению подвергся резервуар с горюче-смазочными материалами.
В ведомстве отметили, что российские войска продолжают наносить удары по объектам портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в обеспечении ВСУ.
Напомним, российские военные значительно активизировали удары по черноморским портам Одессы, перейдя к тактике фактической морской блокады. Уже к августу число атак превысило показатели прошлого года. Целями становятся не только объекты портовой инфраструктуры, но и иностранные суда, которые используются для поставок вооружения и горючего ВСУ. Удары наносятся высокоточным оружием и беспилотниками по резервуарам с ГСМ, складам боеприпасов, цехам сборки БПЛА и самим судам, что направлено на перекрытие ключевого канала военного снабжения Украины. По оценкам экспертов, эта систематическая кампания наносит колоссальный ущерб украинской экономике, фактически лишая страну выхода к морю, через который проходило до 80% её внешней торговли.
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