Морской конвой ВСУ пошёл ко дну: в Черноморске пылают суда с боеприпасами

Напомним, российские военные значительно активизировали удары по черноморским портам Одессы, перейдя к тактике фактической морской блокады. Уже к августу число атак превысило показатели прошлого года. Целями становятся не только объекты портовой инфраструктуры, но и иностранные суда, которые используются для поставок вооружения и горючего ВСУ. Удары наносятся высокоточным оружием и беспилотниками по резервуарам с ГСМ, складам боеприпасов, цехам сборки БПЛА и самим судам, что направлено на перекрытие ключевого канала военного снабжения Украины. По оценкам экспертов, эта систематическая кампания наносит колоссальный ущерб украинской экономике, фактически лишая страну выхода к морю, через который проходило до 80% её внешней торговли.