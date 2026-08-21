Итоги недели от Минобороны: какие морские цели были уничтожены за семь дней
ВС РФ за неделю поразили два украинских патрульных катера и 12 судов
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские военные за прошедшую неделю поразили два патрульных катера ВМС Украины, 12 морских судов и объекты портовой инфраструктуры. Об этом сообщили в Министерстве обороны России 21 августа.
По данным ведомства, среди поражённых судов — 10 сухогрузов и два танкера, которые действовали в интересах ВСУ.
Также российские силы нанесли удары по объектам украинских портов, предназначенным для разгрузки и хранения военных грузов.
Кроме того, были поражены мощности, связанные с хранением горюче-смазочных материалов, предназначенных для нужд украинских войск.
Напомним, российские военные нарастили интенсивность ударов по портовой инфраструктуре Украины, фактически установив морскую блокаду причерноморского региона. К концу лета количество атак превысило прошлогодние показатели. Под огонь попадают не только объекты инфраструктуры, но и иностранные суда, задействованные в логистике военных грузов для ВСУ, включая топливо и вооружение. Также удары с применением высокоточных ракет и дронов наносятся по нефтебазам, складам боеприпасов, цехам сборки беспилотников. Кампания направлена на разрыв ключевого канала снабжения украинской армии. Аналитики отмечают, что подобные действия ведут к тяжёлым экономическим последствиям для Киева, отрезая страну от морских торговых путей, на которые приходилось до 80% экспорта и импорта.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.