Итоги недели от Минобороны: какие морские цели были уничтожены за семь дней

Российские военные за прошедшую неделю поразили два патрульных катера ВМС Украины, 12 морских судов и объекты портовой инфраструктуры. Об этом сообщили в Министерстве обороны России 21 августа.

По данным ведомства, среди поражённых судов — 10 сухогрузов и два танкера, которые действовали в интересах ВСУ.

Также российские силы нанесли удары по объектам украинских портов, предназначенным для разгрузки и хранения военных грузов.

Кроме того, были поражены мощности, связанные с хранением горюче-смазочных материалов, предназначенных для нужд украинских войск.

Напомним, российские военные нарастили интенсивность ударов по портовой инфраструктуре Украины, фактически установив морскую блокаду причерноморского региона. К концу лета количество атак превысило прошлогодние показатели. Под огонь попадают не только объекты инфраструктуры, но и иностранные суда, задействованные в логистике военных грузов для ВСУ, включая топливо и вооружение. Также удары с применением высокоточных ракет и дронов наносятся по нефтебазам, складам боеприпасов, цехам сборки беспилотников. Кампания направлена на разрыв ключевого канала снабжения украинской армии. Аналитики отмечают, что подобные действия ведут к тяжёлым экономическим последствиям для Киева, отрезая страну от морских торговых путей, на которые приходилось до 80% экспорта и импорта.