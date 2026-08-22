Новости СВО 22 августа: падение Зелёного и Вольной Слободы, российские штурмовики у ворот Славянска, блокировка портов и паника в тылу ВСУ
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Армия России создаёт плацдарм в Запорожской области для дальнейшего наступления, в ДНР войска подошли к Славянску, Киев увидел новую национальную угрозу в российском мультфильме, Украина потеряла порты и резервы — дайджест Life.ru за 22 августа.
Армия России начала бои за Николаевку и прорывается к Новониколаевке. Обложка © ТАСС / Александр Река
Сумская область 22 августа: бои на границе с Россией
Группировка «Север» продолжает наступление в Сумской области. Под контроль российских войск переходят сёла Вольная Слобода и Уланово. Они находятся вблизи Курской области.
— Не прекращаются стрелковые бои в Писаревке, Марьино, Храповщине, посёлке Хотень и окрестностях населённых пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского, — сообщили в «Севере».
Суточные потери ВСУ в Сумской области превысили 170 человек. Уничтожены бронемашина «Казак», миномёты, станция РЭБ «Нота», БПЛА, НРТК, автомобили и грузовики.
Вблизи Малой Рыбицы операторы БПЛА ВС РФ поразили квадроцикл с прицепом.
— Водитель стремительно покинул своё транспортное средство, оставив своих сослуживцев без провизии и других необходимых материальных средств для жизнеобеспечения передовых позиций, — отметили в группировке «Север».
Запорожская область 22 августа: Зелёное под контролем РФ
Группировка «Восток» освободила село Зелёное. Военный корреспондент Александр Коц заявил, что возле населённого пункта формируется плацдарм. На этом участке помимо Зелёного заняты Благодатное, Рыбальское и Новое Поле.
— Отсюда можно наступать на север вдоль границы в сторону трассы Н-15, идущей на Новониколаевку. Этот пятитысячный город является важным логистическим и транспортным узлом ВСУ на северо-востоке Запорожской области, — объяснил Коц.
Группировка «Восток» наступает на севере Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны России
ДНР 22 августа: сражение за Николаевку
Армия России наступает на Краматорск и Славянск. До окраин Славянска российским войскам осталось менее 5 километров. Бои идут в соседней Николаевке. Военный корреспондент Тимофей Ермаков сообщает о прорыве обороны ВСУ в северной части города, что позволило ВС РФ зайти на местную ТЭС и дойти до пересечения улиц Мира и Коцюбинского.
— Центр Николаевки систематически подвергается интенсивным обстрелам со стороны наших войск с середины мая, что свидетельствует о скором начале штурмовых операций. Николаевка — это ворота в Славянск, и ухудшение ситуации там для ВСУ прямо отразится и на их положении в Красном Лимане, куда они перебросили значительные силы из Купянска, где в свою очередь наши войска зачищают микрорайон Юбилейный на юге города, — пишет Ермаков.
Карта СВО на 22 августа 2026 года
Группировка «Восток» освободила село Зелёное. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО
Санкции Зеленского против российских мультфильмов
Владимир Зеленский ввёл новые санкции против российских компаний и физических лиц. Всего 87 человек и 46 организаций. Среди тех, кто попал под украинские санкции, — создатели мультфильма «Маша и медведь».
В сериале для детей увидели «угрозу национальной безопасности Украины». Якобы мультфильм помогает распространению российской пропаганды.
Бывшая соратница Зеленского призвала сесть Киев за стол переговоров
Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель описала в социальных сетях ситуацию, которая складывается на Украине.
— Порты заблокированы. Резервов не осталось. Фермеры едва сводят концы с концами, не имея никакой подушки безопасности. Цены на топливо взлетели до небес, — написала Мендель.
По её мнению, всё сказанное является причиной для мирных переговоров. Мендель считает, что чем больше идёт конфликт, тем сильнее разрушается страна.
— Это страна, истекающая кровью. Украине нужно умолять о мире. Это не «капитуляция», а вопрос выживания, — заявила Мендель.
Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 21 августа.