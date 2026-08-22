Новости СВО 22 августа: падение Зелёного и Вольной Слободы, российские штурмовики у ворот Славянска, блокировка портов и паника в тылу ВСУ Оглавление Сумская область 22 августа: бои на границе с Россией Запорожская область 22 августа: Зелёное под контролем РФ ДНР 22 августа: сражение за Николаевку Карта СВО на 22 августа 2026 года Санкции Зеленского против российских мультфильмов Бывшая соратница Зеленского призвала сесть Киев за стол переговоров Армия России создаёт плацдарм в Запорожской области для дальнейшего наступления, в ДНР войска подошли к Славянску, Киев увидел новую национальную угрозу в российском мультфильме, Украина потеряла порты и резервы — дайджест Life.ru за 22 августа. 21 августа, 21:07 7701 7701 Армия России начала бои за Николаевку и прорывается к Новониколаевке. Обложка © ТАСС / Александр Река

Сумская область 22 августа: бои на границе с Россией

Группировка «Север» продолжает наступление в Сумской области. Под контроль российских войск переходят сёла Вольная Слобода и Уланово. Они находятся вблизи Курской области.

— Не прекращаются стрелковые бои в Писаревке, Марьино, Храповщине, посёлке Хотень и окрестностях населённых пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского, — сообщили в «Севере».

Суточные потери ВСУ в Сумской области превысили 170 человек. Уничтожены бронемашина «Казак», миномёты, станция РЭБ «Нота», БПЛА, НРТК, автомобили и грузовики.

Вблизи Малой Рыбицы операторы БПЛА ВС РФ поразили квадроцикл с прицепом.

— Водитель стремительно покинул своё транспортное средство, оставив своих сослуживцев без провизии и других необходимых материальных средств для жизнеобеспечения передовых позиций, — отметили в группировке «Север».

Запорожская область 22 августа: Зелёное под контролем РФ

Группировка «Восток» освободила село Зелёное. Военный корреспондент Александр Коц заявил, что возле населённого пункта формируется плацдарм. На этом участке помимо Зелёного заняты Благодатное, Рыбальское и Новое Поле.

— Отсюда можно наступать на север вдоль границы в сторону трассы Н-15, идущей на Новониколаевку. Этот пятитысячный город является важным логистическим и транспортным узлом ВСУ на северо-востоке Запорожской области, — объяснил Коц.

Группировка «Восток» наступает на севере Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны России

ДНР 22 августа: сражение за Николаевку

Армия России наступает на Краматорск и Славянск. До окраин Славянска российским войскам осталось менее 5 километров. Бои идут в соседней Николаевке. Военный корреспондент Тимофей Ермаков сообщает о прорыве обороны ВСУ в северной части города, что позволило ВС РФ зайти на местную ТЭС и дойти до пересечения улиц Мира и Коцюбинского.

— Центр Николаевки систематически подвергается интенсивным обстрелам со стороны наших войск с середины мая, что свидетельствует о скором начале штурмовых операций. Николаевка — это ворота в Славянск, и ухудшение ситуации там для ВСУ прямо отразится и на их положении в Красном Лимане, куда они перебросили значительные силы из Купянска, где в свою очередь наши войска зачищают микрорайон Юбилейный на юге города, — пишет Ермаков.

Карта СВО на 22 августа 2026 года

Группировка «Восток» освободила село Зелёное. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Санкции Зеленского против российских мультфильмов

Владимир Зеленский ввёл новые санкции против российских компаний и физических лиц. Всего 87 человек и 46 организаций. Среди тех, кто попал под украинские санкции, — создатели мультфильма «Маша и медведь».

В сериале для детей увидели «угрозу национальной безопасности Украины». Якобы мультфильм помогает распространению российской пропаганды.

Бывшая соратница Зеленского призвала сесть Киев за стол переговоров

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель описала в социальных сетях ситуацию, которая складывается на Украине.

— Порты заблокированы. Резервов не осталось. Фермеры едва сводят концы с концами, не имея никакой подушки безопасности. Цены на топливо взлетели до небес, — написала Мендель.

По её мнению, всё сказанное является причиной для мирных переговоров. Мендель считает, что чем больше идёт конфликт, тем сильнее разрушается страна.

— Это страна, истекающая кровью. Украине нужно умолять о мире. Это не «капитуляция», а вопрос выживания, — заявила Мендель.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 21 августа.

Авторы Даниил Черных