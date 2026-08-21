Новости СВО 21 августа: Освобождены Матяшево и Николайполье, наступление в Запорожской области, ОП Украины готов к переговорам с Москвой Оглавление Сумская область 21 августа: удар по складу БПЛА Запорожская область 21 августа: наступление на Орехов ДНР 21 августа: освобождены Матяшево и Николайполье Карта СВО на 21 августа 2026 года Выборов на Украине не будет: Подоляк назвал условие для голосования Проблемы на фронте усаживают Киев за стол переговоров В Донбассе заняты ещё два села, ВС РФ продвигаются к Доброполью, Дружковке и Орехову, выборов на Украине не будет до подписания мирного соглашения, Киев готов к возобновлению диалога с РФ и США — дайджест Life.ru за 21 августа. 20 августа, 21:07 8872 8872 Армия России прорывается к Доброполью и Орехову. Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Сумская область 21 августа: удар по складу БПЛА

ВС РФ ведут бои в Писаревке, Марьино, Храповщине и Хотени. Также нанесены удары по скоплению личного состава и технике ВСУ у Кияниц, Толстодубово, Садков и Угроедов. Продолжается наступление вблизи Курской области. Группировка «Север» забирает Вольную Слободу и Уланово.

За сутки ВС РФ в Сумской области ликвидировали свыше 140 украинских военных, уничтожены американская бронемашина HMMWV, пикапы, грузовики, микроавтобусы, миномёты, НРТК и БПЛА.

44-й мотострелковый полк 44-го армейского корпуса ВС РФ разбил склад с FPV-дронами и ударными коптерами, а также пункт управления беспилотниками.

— Операторы БПЛА в ночное время зафиксировали точку взлёта гексакоптера, а в дневное время в ходе доразведки обнаружили замаскированный в лесополосе склад, а также пункт управления БПЛА с антеннами и генератором, — рассказали в группировке «Север».

Запорожская область 21 августа: наступление на Орехов

Военный корреспондент Павел Кукушкин рассказал в эфире Первого канала о наступлении ВС РФ в Запорожской области. Российские войска ведут бои на юго-восточных окраинах Орехова.

— Силами двух группировок — «Днепр» и «Восток» — сейчас совершаем полуохват Ореховского гарнизона. Бойцы группировки «Днепр» продвигаются северо-западнее — в направлении Юрковки и Таврийского, — сообщил Кукушкин.

По его словам, «Восток» наступает со стороны уже освобождённых Любицкого и Новосёловки.

Операторы БПЛА ВС РФ уничтожили внедорожники и пункты управления БПЛА ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

ДНР 21 августа: освобождены Матяшево и Николайполье

В Донецкой Народной Республике группировка «Центр» освободила Матяшево. Село находится вблизи города Доброполье. До него 3 километра. Военный корреспондент Александр Коц считает, что ВС РФ создают плацдарм для наступления на Доброполье.

— Для наступления на Доброполье плацдарм необходимо расширить за счёт одноимённого села Доброполье и Черниговки. Это позволит обезопасить штурмовиков от ударов с флангов, — пишет Коц.

Южная группировка взяла под контроль Николайполье. Населённый пункт находится южнее Дружковки. Армия России наступает на этот город с нескольких сторон.

Карта СВО на 21 августа 2026 года

ВС РФ освободили Матяшево. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Выборов на Украине не будет: Подоляк назвал условие для голосования

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, отвечая на призыв экс-министра обороны Михаила Фёдорова провести выборы на Украине, заявил, что голосования не будет как минимум до окончания вооружённого конфликта.

— Гарантировать безопасность выборов невозможно. Препятствия для избирательной кампании усилились. Юридический запрет по-прежнему действует, — объяснил Подоляк.

Проблемы на фронте усаживают Киев за стол переговоров

Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица заявил, что Украина готова начать переговоры с Россией и США. Больше всего Киев пугает не гибель людей и разрушение городов, а то, что отсутствие переговоров скажется положительно на «российской пропаганде».

— В переговорном треке очень важно всегда говорить то, что мы откровенно говорили и продолжаем говорить: мы готовы садиться за стол переговоров, готовы слушать американскую сторону, разговаривать с россиянами и доказывать наши аргументы, почему эта война должна прекратиться, — сказал Кислица.

Американское издание The American Conservative считает, что для Киева сейчас самое время для переговоров, так как у России успехи на поле боя.

— Поскольку Россия продолжает добиваться успехов на фронте, кажется совершенно очевидным, что Украине в итоге придётся вернуться за стол переговоров. И там её наверняка будет ждать худшее соглашение, чем то, от которого её вынудили отказаться четыре года назад, — пишут авторы The American Conservative.

Ранее об этом говорили политики. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева предупреждал, что Киеву лучше согласиться на условия, предложенные президентом Владимиром Путиным. В противном случае условия для Украины будут хуже.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 20 августа.

Авторы Даниил Черных