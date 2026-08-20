Новости СВО 20 августа: ВС РФ взяли Водянское и Малую Токмачку, разгром 50-й бригады ВСУ под Могрицей, заявление Путина об атаках Оглавление Сумская область 20 августа: 50-я бригада ВСУ разбита у Могрицы Запорожская область 20 августа: освобождена Малая Токмачка ДНР 20 августа: Водянское под контролем России Карта СВО на 20 августа 2026 года Обмен пленными: Россия забрала раненых Критических последствий нет: Путин об атаках Украины на бизнес Армия России продвигается у Доброполья, Киев бросает элиту ВСУ в Сумскую область, Россия вернула из плена 103 военных, президент Путин рассказал, как удары Украины влияют на российский бизнес, — дайджест Life.ru за 20 августа. 19 августа, 21:07 8616 8616 Армия России начинает бои за ключевой город запада Донбасса. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Сумская область 20 августа: 50-я бригада ВСУ разбита у Могрицы

Армия России продолжает теснить противника в сумских сёлах Писаревка, Марьино, Храповщина и посёлке Хотень. Идут бои у границы Курской области. Штурмовики группировки «Север» сражаются в Уланово и у Вольной Слободы.

Группы 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ попытались продвинуться у Могрицы, но были уничтожены.

— На фоне колоссальных потерь в живой силе и технике 50-й артиллерийской бригады ВСУ 14 АК, отвечающей за данный участок фронта, враг вынужден перебрасывать из Донбасса расчёты медийной 55-й ОАБр «Запорожская сечь», — рассказали в «Севере».

В Сумской области противник за сутки потерял свыше 160 человек, турецкую бронемашину BMC Kirpi, зенитную установку ЗУ-23, миномёты, станцию РЭБ «Дамба», пикапы, квадроциклы, багги, БПЛА и НРТК.

Запорожская область 20 августа: освобождена Малая Токмачка

Проект LOSTARMOUR утверждает, что ВС РФ освободили Малую Токмачку. Авторы канала сообщают, что населённый пункт был взят бойцами группировки «Днепр». Также идут бои в восточной части Орехова.

Расчёт РСЗО «Град» уничтожил опорный пункт ВСУ на Добропольском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

ДНР 20 августа: Водянское под контролем России

Бойцы группировки «Центр» освободили Водянское. 18 августа на этом же участке было занято Красноподолье. Отсюда менее 5 километров до города Доброполье и одноимённого села.

— Чёткое взаимодействие подразделений — от воздушной и наземной разведки до артиллеристов и операторов ударных дронов — позволило в сжатые сроки уничтожить обнаруженные позиции противника. Это создало необходимые условия для продвижения штурмовых групп: они вошли в населённый пункт и провели системную зачистку территории, — рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Военкор Александр Коц считает, что в ближайшее время начнётся битва за Доброполье. Город берут в полуохват с юга и севера.

— В скором времени начнётся битва за Доброполье — главный опорный пункт противника на западе ДНР. Одновременно к нему продвигаются подразделения восточнее, со стороны Родинского, — отметил Коц.

По его словам, после освобождения Доброполья у группировки «Центр» появятся силы для продвижения к Дружковке, Краматорску и Славянску с запада.

Карта СВО на 20 августа 2026 года

ВС РФ освободили Водянское. Фото © divgen

Обмен пленными: Россия забрала раненых

Россия и Украина провели обмен военнопленными. Киеву возвращены 103 человека. Столько же получила и Москва. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что среди тех, кто вернулся на родину, — 31 раненый.

— Все украинские военнослужащие, переданные сегодня, входили в опубликованные нами ранее списки. Это наглядно показывает, что Россия была готова к обмену и предлагала конкретных людей для передачи. Наша цель здесь одна — использовать каждую возможность, чтобы возвращать домой наших бойцов, — сообщила Лантратова.

Критических последствий нет: Путин об атаках Украины на бизнес

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам затронул тему ударов Украины по российским объектам промышленности и инфраструктуре.

— Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно, мы это понимаем, видим и знаем, — заявил глава государства.

Канал «Рыбарь» отмечает, что новые логистические центры должны быть построены с учётом минувших атак.

— При возведении новых объектов в любом случае придётся адаптироваться к этим угрозам и сильнее думать о противопожарной безопасности, поскольку от этого зависит и развитие российского онлайн-ретейла и малого бизнеса, — пишут авторы «Рыбаря».

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 19 августа.

Авторы Даниил Черных