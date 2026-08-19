Новости СВО 19 августа: ВС РФ освободили Красноподолье и Ореховатку, удар по наёмникам ВСУ в Печенегах, Кремль исключил заморозку СВО Оглавление Сумская область 19 августа: уничтожение 101-й бригады ТрО Харьковская область 19 августа: удар по Печенегам ДНР 19 августа: освобождены Красноподолье и Ореховатка Карта СВО на 19 августа 2026 года Евгений Хмара возглавит Минобороны: угрозы и теракты в РФ Россия не остановит СВО: Ушаков поставил условие Штурмовики закрепляются в Уланово и Должанке, группировка «Юг» вышла к трассе М03, ВКС РФ применили Су-35 в небе над Сумской областью, новый министр обороны Украины курировал теракты в России — дайджест Life.ru за 19 августа. 18 августа, 21:07 9790 9790 Армия России открыла себе путь на Доброполье. Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Сумская область 19 августа: уничтожение 101-й бригады ТрО

Армия России уничтожила за сутки в Сумской области свыше 140 украинских военнослужащих. Продолжается наступление у Вольной Слободы и в Уланово. В Уланово уничтожена группа 101-й бригады Территориальной обороны. Также идут бои в Писаревке, Марьино, Храповщине, Хотене и у Иволжанского.

— Враг силами двух штурмовых групп 68 ОАЭМБр предпринял попытку контратаки в районе Могрицы. В результате комплексного огневого воздействия большая часть националистов уничтожена, остальные остались истекать кровью в лесном массиве, — заявили в группировке «Север».

Украинские мониторинговые каналы сообщают, что российский истребитель Су-35 залетел в Сумскую область для пуска ракеты Х-59/69 для удара по цели в областном центре. Запуск производился в районе посёлка Угроеды. После выполнения задачи самолёт вернулся в Курскую область. Это подтверждает отсутствие ракет-перехватчиков у украинских систем ПВО.

Харьковская область 19 августа: удар по Печенегам

В Печенегах Армия России поразила личный состав, технику и инфраструктуру ВСУ. Военный корреспондент Александр Коц считает, что атакованы были колумбийские наёмники. Они одними из первых оказались на месте прилёта БПЛА «Бандероль».

— Именно на складах в этом населённом пункте хранятся продукты питания, амуниция и даже боеприпасы, используемые украинскими националистами как на Великобурлукском, так и на Купянском направлениях, — отметили в группировке «Север».

На удар отреагировал Владимир Зеленский. Он сам в социальных сетях выставил фотографии уничтоженной техники с автомобильными номерами военных и системами РЭБ.

— Обязательно ответим на этот русский удар. И не менее важно, чтобы партнёры тоже дополняли наши справедливые кинетические ответы своими шагами по давлению на Россию и поддержке Украины, — написал Зеленский.

Бойцы группировки «Центр» развернули флаги России в Красноподолье. Видео © Telegram / Минобороны России

Одновременно с этим продолжаются бои в нескольких населённых пунктах. У границы с Белгородской областью ВС РФ атакуют противника в Гоптовке и Казачьей Лопани. В Купянском районе войска продвигаются у Ольховатки, Устиновки и Должанки.

— Восточнее сельского кладбища села Должанка группа наёмников азиатской внешности попала в окружение, обозначила готовность к сдаче в плен, выбросив оружие из укрытия, однако попала под заградительный огонь украинских националистов. Трое было убито заградотрядами, четвёртый без оружия укрылся в подвале заброшенного здания, которое находится под нашим огневым контролем, — сообщили в «Севере».

ДНР 19 августа: освобождены Красноподолье и Ореховатка

Группировка «Центр» освободила Красноподолье. На этом участке фронта ВС РФ ведут наступление на Доброполье. В городе уже фиксируют присутствие российских войск.

— Красноподолье расположено в трёх км от Доброполья. Контроль над селом даёт подразделениям группировки прямой выход к крупному узлу обороны ВСУ. Утрата этого рубежа серьёзно ограничивает возможности противника по удержанию позиций на южных подступах к Доброполью, — рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Южная группировка взяла под контроль Ореховатку. Село находится в 10 километрах от Славянска и на таком же расстоянии от Краматорска. Армия России продвигается к этим населённым пунктам.

— Подразделения «Юга» подошли на три километра к трассе М03-Е40, соединяющей Артёмовск со Славянском. К последнему городу по этой дороге можно выйти с юго-востока. Одновременно южане наступают на Дружковку со стороны Константиновки. Как и ожидалось, штурм главного укрепрайона ВСУ в Донбассе осуществляется с разных сторон, — пишет военкор Александр Коц.

Карта СВО на 19 августа 2026 года

ВС РФ освободили у Доброполья село Красноподолье. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Евгений Хмара возглавит Минобороны: угрозы и теракты в РФ

Владимир Зеленский предложил Верховной раде Украины поддержать на пост министра обороны генерал-майора Евгения Хмару. С 17 июля 2026 года он уже занимает эту должность, но с приставкой «исполняющий обязанности». Прошлым местом работы Хмары была Служба безопасности Украины. Её он возглавлял на протяжении полугода. Хмара ответственный за многие теракты на территории России. Не успев ещё полностью занять должность главы Минобороны, он уже сделал несколько воинственных заявлений.

— Мы выведем из строя российскую военную машину — уничтожим инфраструктуру, флот, логистику, объекты топливно-энергетического комплекса и предприятия, работающие на войну против Украины, — угрожал Хмара 12 августа.

За время проведения Россией специальной военной операции должность министра обороны Украины занимали пять человек. Все они угрожали Москве, но ВС РФ каждый день продвигаются на разных направлениях.

Россия не остановит СВО: Ушаков поставил условие

Помощник президента России Юрий Ушаков в интервью ВГТРК заявил, что Москва исключает возможность заморозки конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения.

— Вы знаете нашу позицию, она исключает это, — сказал Ушаков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

При этом до сих пор не согласован визит в Россию спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Газета Financial Times со ссылкой на чиновника из администрации Дональда Трампа сообщает, что Вашингтон продолжает «играть конструктивную роль» в переговорах между Россией и Украиной.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 18 августа.

Авторы Даниил Черных