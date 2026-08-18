Новости СВО 18 августа: Освобождены Новосолошино и Андреевка, разгром 47-й бригады у Садков, жена Зеленского проводит своих министров Оглавление Сумская область 18 августа: уничтожение 47-й и 68-й бригад ВСУ Запорожская область 18 августа: освобождено Новосолошино ДНР 18 августа: Андреевка под контролем РФ Карта СВО на 18 августа 2026 года Украина обзавелась управляемыми авиабомбами: кто стоит за разработкой Новый руководитель Украины: как жена Зеленского влияет на Украину Армия России подбирается в ДНР к Краматорску и Дружковке, в Запорожской области «Восток» наступает на Орехов, Киев похвастался собственной авиабомбой, Елена Зеленская назначает министров — дайджест Life.ru за 18 августа. 17 августа, 21:07 9560 9560 ВС РФ продвигаются к главным городам Донбасса. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Сумская область 18 августа: уничтожение 47-й и 68-й бригад ВСУ

Армия России берёт под контроль сумские сёла Уланово и Вольная Слобода. Населённые пункты находятся вблизи Курской области. Продолжаются бои в Писаревке, Марьино, Храповщине и Хотени.

— Штурмовыми группами 47-й ОМБр и 68-й ОАЭМБр враг предпринял две безуспешные контратаки на позиции наших войск в районе села Садки. В результате комплексного огневого воздействия все украинские националисты уничтожены, — сообщили в группировке «Север».

Суточные потери ВСУ — свыше 150 человек. Уничтожены американская бронемашина HMMWV, станция РЭБ «Дамба», миномёты, пикапы, инженерная техника, НРТК и БПЛА, в том числе «Баба-яга».

Запорожская область 18 августа: освобождено Новосолошино

В Запорожской области продолжается наступление группировки войск «Восток». Бойцами 39-й отдельной мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса освобождено Новосолошино.

— Освобождение этого села позволяет расширить плацдарм на западном берегу Верхней Терсы. При движении с этой точки на юг через Никольское и Червоный Яр можно выйти на Омельник. От него — около 10 километров до Орехова, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Операторы БПЛА Южной группировки ВС РФ уничтожают технику ВСУ у Краматорска. Фото © Telegram / Минобороны России

Орехов — важный узел обороны ВСУ, взятие которого откроет путь на Запорожье, объяснил Коц.

ДНР 18 августа: Андреевка под контролем РФ

Село Андреевская Община (Андреевка) взято в Краматорском районе Донецкой Народной Республики. Оно расположено на трассе между Добропольем и Краматорском. К этим городам ВС РФ продвигаются с нескольких сторон.

— Андреевка — крупное село, находится к западу от Дружковки. Таким образом войска группировки «Центр» обеспечили себе фланг при атаке на сёла Райское и Новогригоровка, а эти сёла уже вплотную примыкают к Дружковке с запада, — рассказал военкор Павел Кукушкин.

За сутки только группировка «Центр» уничтожила в ДНР до 390 украинских военных, а также технику, в том числе польскую САУ Krab. Южная группировка, также ведущая наступление в Донбассе, ликвидировала до 205 противников.

Карта СВО на 18 августа 2026 года

Армия России освободила Новосолошино и наступает на Орехов. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Украина обзавелась управляемыми авиабомбами: кто стоит за разработкой

Украинские войска начали оснащаться корректируемой авиабомбой «Выравниватель». Она имеет боевую часть в 250 килограмм и может поражать цели на расстоянии до 130 километров. Разработчики уверяют, что за 17 месяцев им удалось создать собственный продукт.

— Украина подаёт КАБ как полностью самостоятельную разработку, а не копию западных решений, но на деле боеприпас создан на базе американской 250-килограммовой авиабомбы Мк82, — рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

На каждую украинскую бомбу или ракету найдётся российская система ПВО. Так было с FP-5 «Фламинго». На Украине говорили, что Россия их не сможет сбить, но, по данным немецкого издания Focus, российские войска адаптировались к новому вызову. Помогают сбивать «Фламинго» самолёты раннего предупреждения А-50У. Они замечают выпущенные по России ракеты и выстраивают предполагаемый маршрут их движения, что позволяет их уничтожать.

Новый руководитель Украины: как жена Зеленского влияет на Украину

Украинские СМИ сообщают, что жена Владимира Зеленского Елена может иметь влияние на назначения.

— Не знаю, насколько первая леди может провести какую-то инициативу, но заблокировать человека или идею — вполне. У неё, условно говоря, есть «золотое право вето», — рассказал источник «РБК-Украины».

Среди тех, кто заручился поддержкой Елены Зеленской, называют экс-министра образования и науки Оксена Лисового и Николая Калашника, который в 2024 году работал в администрации Дарницкого района Киева, а с 16 июля 2026 года назначен на должность министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 17 августа.

Авторы Даниил Черных